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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدولار ينخفض وتغير ملحوظ بأسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في مصر الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأحد 16 يوليو 2023، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل الدولار 30.85 جنيه مصري في البنك المركزي المصري.

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تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

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وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري كالآتي:-

 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه، نحو 34.43 جنيه للشراء، و34.58 جنيه للبيع

بلغ سعر الجنيه الإسترليني، نحو 40.29 جنيه للشراء، و40.45 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 23.31 جنيه.

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