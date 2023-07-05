السجن 4 سنوات للمتهم بالاتجار في العملات الأجنبية

قررت محكمة عابدين، سجن تاجر أجهزة كهربائية 4 سنوات، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية في دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

تفاصيل واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما كشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وقام المتهم قام بممارسة نشاطًا إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، والريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تاجر أجهزه كهربائي مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (مبالغ مالية- عملات محلية وأجنبية) وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبلغ، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى محكمة عابدين التي أصدرت حكمها السابق.