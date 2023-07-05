عاجل
"الصحة العالمية" تتوقع أحداث مناخية مُتطرفة وموجات حر قوية "الأوج الشمسي" تسطع فى سماء الوطن العربى غدا محمد شريف يقود تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز "الأرصاد" تحذر المصطافين .. "النينو" قادم (فيديو) الفيضانات تغزو منغوليا وتُجلي مئات السكان في البلاد
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 4 سنوات للمتهم بالاتجار في العملات الأجنبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة عابدين، سجن تاجر أجهزة كهربائية 4 سنوات، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية في دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

txt

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى البنوك اليوم

تفاصيل واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما كشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

txt

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

txt

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

txt

انخفاض جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك

وقام المتهم قام بممارسة نشاطًا إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، والريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تاجر أجهزه كهربائي مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (مبالغ مالية- عملات محلية وأجنبية) وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبلغ، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى محكمة عابدين التي أصدرت حكمها السابق.

مواد متعلقة

دعوى خلع على أعتاب محكمة الأسرة.. والسبب "الزوج البخيل"

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

22 أغسطس الحكم على سكرتير حي عابدين المتهم بالرشوة

20 مايو.. محاكمة سكرتير حي عابدين بتهمة الرشوة

15 أبريل.. استكمال محاكمة المتهمين بالرشوة في حي عابدين

أطفال أبناء المحافظات الحدودية والأسمرات يزورون قصر عابدين
الجريدة الورقية