موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة الجديدة.. يكثف االكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بغية التمكن من الصرف عقب إعلان وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وفي سياق ذلك يبدأ الموظفون صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد 23 يوليو 2023، والذي يستمر حتى الخميس الموافق 27يوليو وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ستحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.

تتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.

تتقاضى الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

ستحصل الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

ستحصل الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه

سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيها.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وفي سياق آخر كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقتٍ سابقٍ أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.