أوكرانيا تشن هجمات عنيفة على سيفاستوبول.. وروسيا تُعلن إسقاط 8 مسيرات

تصدت القوات الروسية خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لهجوم شنته قوات أوكرانيا بطائرة مسيرة على ميناء سيفاستوبول، المطل على البحر الأسود، حسب ما أفادت السلطات في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت سلطات القرم أن الهجمات كانت تستهدف ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس في المدينة، مشيرة إلى عدم ورود أي تفاصيل عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عنه.

وعلى الصعيد ذاته، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود اعترضا 8 طائرات مسيرة تابعة لأوكرانيا فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال رازفوجايف على تطبيق تلغرام: "لم تلحق أضرار بأي أهداف سواء في المدينة أو في منطقة المياه"، وفقا لرويترز.

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية 5 طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.

هجوم مكثف ومطول

وفي وقت لاحق ذكر الحاكم أنه وفقا لأحدث المعلومات، تم تدمير مسيرة أخرى في منطقة رأس مانغاناري في سيفاستوبول.

وأشار رازفوجايف إلى أن الهجوم الذي شنته قوات أوكرانيا كان مكثفا ومطولا، لكن "قواتنا تصدت له بثقة وهدوء"، دون أن تتضرر أي مواقع سواء داخل المدينة أو في مياهها، وأكد أن المدينة يسودها الهدوء حاليا.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 7 طائرات بدون طيار وزورقين غير مأهولين في إقليم شبه جزيرة القرم بالقرب من مدينة سيفاستوبول.

وأكدت تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر الأسود على مسافة كبيرة من الساحل.

كما أضافت في البيان، أنه تم التصدي لخمس طائرات بدون طيار أخرى بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى الأهداف.

وفي الجزء الشمالي من البحر الأسود، أكدت وزارة الدفاع أنه تم اكتشاف وتدمير زورقين بدون طاقم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران التسليح القياسي لقوارب حماية المنطقة المائية، ونتيجة احباط العملية الارهابية لم تقع اصابات أو أضرار.

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