الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على أماكن اختبارات القدرات للكليات 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنسيق الكليات 2023.. يبحث الكثير من الطلاب عن أماكن اختبارات القدرات 2023، حيث يستمر الطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لامتحانات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، إضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للقبول الذي يقره مكتب التنسيق وفقًا للأعداد المطلوبة لكل كلية.

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انطلاق اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

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5 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

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مواعيد اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩

أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات:

 كشفت الوزارة، بحسب تقرير صادر عنها أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات، تسهيلًا على الطلاب خلال مرحلة تنسيق الجامعات.

أماكن اختبارات القدرات 2023 

 كشفت الوزارة عن أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الحكومية للكليات التي يحق لها امتحانات، سواء كليات الفنون التطبيقية أو الجميلة، أو التربية الرياضية أو الفنية أو الموسيقية أو الجميلة، بحسب توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استقبال الطلاب في أماكن اختبار القدرات 2023 حتى 27 يوليو

وكشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، انتهاء جميع الاستعدادت لاختبارات القدرات 2023 وبدء استقبال الطلاب في أماكن اختبار القدرات منذ اليوم وحتى 27 يوليو الجاري، حيث إن الكلية لديها الاستعدادات والإمكانات لإجراء اختبارات القدرات لما يقرب من 800 طالب يوميًا خلال أعمال الامتحانات.

 أعمال اختبارات القدرات 2023

 بدأت أعمال اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 بحسب تنسيق الكليات 2023 أمس السبت، من خلال تسجيل رغباتهم في الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها.

 وتستمر فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، على أن يتم إعلان مواعيد إجراء اختبارات القدرات لاحقًا لطلاب الشهادات المعادلة «العربية، الأجنبية»، كذلك دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، المدارس الفنية الصناعية نظام «3،5» سنوات، بحسب شروط وقواعد القبول عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

 

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