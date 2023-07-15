الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة:

انطلقت اليوم، اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحافظة أسوان بملاعب جامعة أسوان.



وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة أسوان عن طريق الرابط الإلكتروني إلى ٤٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، وتقام الاختبارات على يومين ١٥و١٦ يوليو الجاري.

أهداف مشروع كابيتانو مصر



يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بمحافظات الجمهورية كافة لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.



ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن أسامة سطوحي، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية ولأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

وخلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩



مواعيد اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩:-

١- سوهاج (١٢ و١٣ / ٧ / ٢٠٢٣) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- أسوان (١٥ و١٦ / ٧ / ٢٠٢٣) ملاعب جامعة أسوان

٣- المنيا (١٩ و٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد (٢٤ و٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة (٣٠ و٣١ / ٧ / ٢٠٢٣) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية (٥ و٦ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية (٩ و١٠ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبرى (١٣ و١٤ / ٨ / ٢٠٢٣) مركز شباب الجزيرة

🌟 اشتراطاتإجراءء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

١-أنن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢- ألا يكون مسجل بأي نادٍ أو هيئة رياضية.

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضي)

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى

https://www.emys.app/sport/capitano2/

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

🌟يمكن التسجيل عن طريق الباركود.

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