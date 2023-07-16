تفاصيل حفل مدحت صالح في المهرجان الصيفي بالإسكندرية

يستعد المطرب الكبير مدحت صالح ، لأحياء حفلاً غنائياً جديدًا ضمن المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء في مدينة الإسكندرية، يوم الجمعة 21 يوليو الجاري، بصحبة فرقة المايسترو عمرو سليم ، ويقدم المطرب مدحت صالح مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

كما جاءت اسعار تذاكر الحفل كالتالي: الفئة الأولى بـ 760 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 510 جنيهات، والفئة الثالثة بـ 360 جنيهًا.

ويذكر أن أحيا المطرب مدحت صالح مؤخراً، حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ "الأساتذة".

ويذكر أن اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة بالإسكندرية والذي تأتي ضمن برنامجها الفني خلال فترة الصيف، ويبدأ في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، أم كلثوم وغيرهم ، يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي.

و أن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدأ مساء الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتضم أشكالا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.