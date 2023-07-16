بنيامين نتنياهو يدخل المستشفى.. والسبب: دوار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "بحالة جيدة جدا" بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما أعلن مكتب المسؤول البالغ 73 عاما أنه سيقضي الليلة في المستشفى، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال مكتب نتنياهو إنه نقل بسرعة إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إن رئيس الوزراء أمضى بعض الوقت وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف: " شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".



