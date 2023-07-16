نقيب الصحفيين يطالب بتخصيص 25 مليون جنيه لدعم صندوق المعاشات والعلاج

خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في منتصف يونيو الماضي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تخصيص ٢٥ مليون جنيه لدعم صندوق المعاشات والعلاج، ويأتي ذلك ثاني مخاطبات النقيب للمالية لرفع قيمة معاشات وعلاج الصحفيين.

وقال نقيب الصحفيين، في خاطبه :" يسعد مجلس نقابة الصحفيين، أن يتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لتعاونكم المثمر مع الجماعة الصحفية، بما يدعم حرية الرأي والتعبير وحق المجتمع في صحافة حرة مسئولة".

وأضاف:" كما اتقدم لسيادتكم باسم أصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، راجيًا شمولهم في حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب السيد رئيس الجمهورية".

وتابع:" لذا نرجو من سيادتكم تخصيص مبلغ ٢٥ مليون جنيه لدعم صندوق المعاشات والعلاج، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة ضغوط الحياة وحتى نتمكن نحن أيضًا من مواجهة مصروفات العلاج، التي تزيد سنويًا عن ١٨ مليون جنيه".

واختتم:" وإنني إذ أشكر سيادتكم على سرعة استجابتكم لمطالب الجماعة الصحفية ورواد المهنة، فأن شمول هذه القرارات لهم ستبقى رسالة تقدير كبيرة تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، بعد أن فنوا عمرهم في خدمة الوطن".