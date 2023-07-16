رجب بحة يوجه نداء جديد لمرتضى منصور (فيديو)

علق عمر مكاوي، نجل شقيق رجب بحة، الذي اتهمه المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بعمل سحر ضد الفريق لصالح الأهلي، على تلك الاتهامات.

وقال نجل شقيق رجب بحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أنهم فوجئوا بالأمس بانتشار صورة عمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور له بعمل سحر للقلعة البيضاء.

وأضاف:" عمي بقي تريند امبارح رغم كونه رجل بسيط ليس له علاقة بكل ما قيل، مضيفا: “عمي يعمل عامل بناء وعمره 59 عاما ويعيش في غرفة”.

طلب رجب بحة من مرتضى منصور

وتابع نجل شقيق رجب بحة:" عمي يعيش حالة نفسية سيئة ولم يتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، معقبا:" عمي عايز المستشار مرتضى منصور يقول مين بعت الرسالة اللي وصلت له.. ده مطلبه، عمنا مالهوش علاقة بالسحر وميعرفش نتيجة مباراة الأهلي والزمالك من الأساس، عمي محترم وغلبان وعلى باب الله".

وأشعل رجب بحة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدث رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عنه في تصريحات مساء أمس الجمعة وأنه أحد أسباب خسارة الزمالك لقمة الدوري.

وقال بحة في فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا يعرف السحر وليس لديه أي تجارب في هذا ولا علاقة له بها على الإطلاق.

وتابع رجب بحة: سيادة المستشار متهمني إن أنا بسحر، وأنا راجل أمي لا بعرف أقرأ ولا أكتب ولا بعرف أعمل حاجة، وقسمًا بالله العظيم، قسمًا بالله العظيم مرة تانية، إني ما بعرف أعمل الحاجة دي، واللي بيعملها بيقى مشرك بالله، وأنا راجل شغال بنا عامل بإيدي، شغال أرزقي ولو تيجي تتفرج على المعيشة اللي عايشينها، وبيتي اللي عايش فيه، مش هترضاه لنفسك، وسمعتي وسمعة ولادي، كده غلط وكده ما ينفعش، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقة دي، ومعايا عيال وبنات على وش جواز، وأنا حافظ قرآن.

رجب محمد محمد شحاتة وشهرته رجب بحة، من قرية منية الحيط بمركز إطسا في محافظة الفيوم ويعمل عامل بناء، كما يقوم بإمامة المصلين في المسجد لأنه يحفظ القران الكريم.

وقال المستشار مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أمس: "اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر اسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، ياريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده .

وتابع رئيس نادي الزمالك : الزمالك ميخسرش من الأهلي، وبعدين الأهلي كان بيلعب في السلام راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في السحر، امبارح الاهلي يشوط تيجي جول والزمالك يشوطها في العارضة، الشغل امبارح كله كان على العارضة اليمين، أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك ياسيد عبدالحفيظ، عمرو السيسي أتصاب بعد ما نزل ومسكنا الماتش، عشان الجن اشتغل".