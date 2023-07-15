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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهند تُقنع الإمارات بتسوية المعاملات التجارية بعملتها المحلية الروبية

الهند تُقنع الإمارات
الهند تُقنع الإمارات بتسوية المعاملات التجارية بعملتها المحل

الهند وقعت اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة تسمح بتسوية المعاملات التجارية بالروبية وليس بالدولار، وتعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال إجراء التحويلات بالعملة الأمريكية.

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اتفاق الهند مع الإمارت 

جاء اتفاق الهند مع الإمارت اليوم خلال زيارة  رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإمارات، كما  اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط دفع فوري لتسهيل التحويلات عبر الحدود، وقال بنك الاحتياطي الهندي في بيامن صادر له اليوم السبت أن الاتفاقين  يسمحان بمعاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود ويعززان المزيد من التعاون الاقتصادي."

 

الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم

جدير بالذكر أن الهند تدفع حاليًا مقابل النفط الإماراتي بالعملة الأمريكية الدولار، حيث أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وفي العام الماضي أعلن البنك المركزي الهندي عن إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.

 

وفي ذات السياق بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة في السنة المالية 2022-4 إلى 2023-3 84.5 مليار دولار أمريكي، وأكد البنك الاحتياطي الهندي بأن البنكان المركزيان وافقا على ربط واجهة دفع موحدة (U.P.AI منصة الدفع الفوري الهندية (منظمة العفو الدولية) الإمارة.

 

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وصل إلى أبو ظبي اليوم السبت وذلك للقار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة ليوم واحد.

الهند تُقنع الإمارات بتسوية المعاملات التجارية بعملتها المحلية الروبية 

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