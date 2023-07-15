رئيس وزراء الهند يصل الإمارات لبحث التعاون المشترك بين البلدين

وصل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، صباح اليوم السبت، إلى دولة الإمارت وكان في استقبال رئيس الوزراء الهندي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

العلاقات الإماراتية الهندية

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن رئيس الإمارات تبادلا مع رئيس وزراء الهند الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأعرب الطرفان، عن سعادتهما بمستوى التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية.

ويبحث الزعيمان التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والدفاع؛ حيث سيجري استعراض التقدم في العلاقات الثنائية في أعقاب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال جائحة كوفيد-19.

ونشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة باللغة العربية، جاء فيها: "وصلت أبوظبي.

وتابع الهندي ناريندرا مودي، أتطلع إلى المباحثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي من شأنها ترسيخ التعاون بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة".

رئيس الوزراء الهندي في فرنسا

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة رئيس الوزراء الهندي العاصمة الفرنسية باريس، والتي دامت لمدة يومين.

وشارك رئيس وزراء الهند كضيف الشرف، في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني الموافق لـ14 يوليو

وتشكل زيارة مودي مناسبة لبحث سبل شراء 26 مقاتلة رافال جديدة بحرية من شركة داسو للطيران، وكذلك ثلاث غواصات، وهي صفقة أعطت نيودلهي موافقتها عليها مبدئيا الخميس.