فيضانات الهند تغرق باكستان وإجلاء آلاف من السكان| شاهد

يسيرون وأقدامهم مغمورة بالمياه مع أطفالهم ونسائهم وممتلكاتهم ، هذا حال آلاف القرويين الباكستانيين الذين يعيشون على طول نهر سوتليج في إقليم البنجاب قرب الحدود الهندية.

إجلاء آلاف الباكستانيين بعد اجتياح فيضانات الهند

تتسبب فيضانات الهند في إجلاء آلاف القرويين الباكستانيين من منازلهم وتدمير محاصيلهم في إقليم البنحاب، بعدما اجتاحت الفيضانات العارمة القرى والمحاصيل.

وأطلقت الهند مياه الفيضانات التي اجدتاحتها عبر الحدود مع باكستان ، فوصلت المياه إلى قرى ومزارع الباكستانيين في بنجاب، وتكونت فيضانات غزيرة دمرت المحاصيل والمنازل ، وأصبح السكان بلا مكان يأويهم في الليل .

وأعلنت السلطات في الهند، وفاة أكثر من 60 شخصًا ، في أمطار موسمية تسببت بفيضانات جارفة ، عرقلت الوصول إلى مناطق عدة ، ودمرت جسورًا وقطعت طرقات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: " فيضانات الهند تتسبب في إجلاء آلاف القرويين في باكستان وتدمير محاصيلهم".

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