كراسي متحركة وأطراف صناعية لطلاب جامعة الزقازيق من ذوى الهمم

سلم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، ٣ كرسى كهربائية متحركة، و ٩ أطراف صناعية، وذلك بمبنى رئاسة الجامعة، بحضور محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من الطلاب ذوى الهمم وأسرهم.

وأشرف على ذلك إدارة صندوق التكافل الاجتماعى الطلابي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك من خلال لجنة طبية بكلية الطب البشرى، قامت بالكشف على الطلاب من ذوى الهمم لتحديد نوع الإعاقة، ثم شراء الأجهزة التعويضية المناسبة لهم بأعلى كفاءة لتمكنهم من الإندماج خلال العملية التعليمية .

وأكد الدرندلي، أن الدولة بجميع مؤسساتها، تبذل جهود كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع، وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم ، مشيرا إلى حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم ط، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة، التحية لأسر وأولياء أمور أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من ذوي الهمم، داعياً إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياه، متمنياً لهم كل التوفيق والخير والنجاح.