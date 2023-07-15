النصر السعودي يتفق مع ساديو ماني وإعلان الصفقة خلال أيام

توصلت إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، للحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي النصر اتفق مع ساديو ماني على الشروط الشخصية كافة، تبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة مع بايرن ميونخ لحسم الصفقة نهائيًا.

وذكرت المصادر أن نادي النصر هو أول من فاوض وكيل أعمال النجم السنغالي، وأن الأهلي دخل على خط المفاوضات في وقت متأخر، بينما وصلت المفاوضات مع العالمي لمرحلة متقدمة.

ونجح النصر حتى الآن في حسم صفقة وحيدة فقط بالتعاقد مع نجم الوسط الكرواتي المتميز بروزوفيتش، بينما مازالت التحركات على قدم وساق لحسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق.

النصر يهزم فارينزي 5-1 وديًا:

وحقق النصر الفوز أمس بخماسية مقابل هدف على فريق فارينزي البرتغالي في مواجهة ودية بمعسكر العالمي المقام في البرتغال الآن، ضمن تحضيرات الأصفر للموسم الكروي الجديد.

الأهلي السعودي يضم رياض محرز في صفقة تاريخية:

حسمت إدارة نادي الأهلي السعودي تعاقدها مع النجم الجزائري رياض محرز قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل ضمن خطة دعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة من السعودية قبل قليل حسم الأهلي الصفقة بشكل شبه نهائي على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات بعد وضع الرتوش الأخيرة على العقد بين الطرفين.

ويسعى الأهلي لحسم المزيد من الصفقات لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ يستهدف الراقي العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري واستعادة مكانه الطبيعي بين الكبار عقب الموسم الكارثي والهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

وتعاقد الأهلي حتى الآن من النجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما تعاقد مع الحارس السنغالي العملاق إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، قبل أن يحسم اليوم ثالث صفقاته بضم محرز.