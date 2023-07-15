أضطراب الأرق.. يسبب مشاكل صحية خطيرة اسبابه وأشهر أعراضه

الأرق هو اضطراب نوم شائع، حيث يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا أو الحصول على نوم جيد، ويحدث هذا حتى إذا كان لديك الوقت والبيئة المناسبة للنوم جيدًا، ويمكن أن يعيق الأرق أنشطتك اليومية وقد يجعلك تشعر بالنعاس أثناء النهار.

مشاكل يسببها الأرق

النعاس خلال النهار والخمول.

شعور عام بالتوعك العقلي والجسدي.

تغيرات المزاج والتهيج والقلق.

أمراض خطيرة يسببها الأرق المزمن

بدانة.

السكري.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

الاكتئاب.

يمكن أن يحد أداء المدرسة والعمل، وقدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية.

أسباب الأرق

يمكن أن ينتج الأرق عن مجموعة من العوامل الجسدية والنفسية تشمل ما يلي:

ضغط: يمكن للمخاوف بشأن العمل أو المدرسة أو الصحة أو الشؤون المالية أو الأسرة أن تبقي عقلك نشطًا في الليل ، مما يجعل النوم صعبًا وأحداث الحياة المجهدة أو الصدمات - مثل وفاة أو مرض أحد أفراد أسرته أو الطلاق أو فقدان الوظيفة - قد تؤدي أيضًا إلى الأرق.

عادات النوم السيئة: تشمل عادات النوم السيئة الجدول الزمني غير المنتظم لوقت النوم ، والقيلولة ، وتحفيز الأنشطة قبل النوم ، وبيئة النوم غير المريحة ، واستخدام سريرك في العمل ، أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفاز، يمكن أن تتداخل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو الهواتف الذكية أو الشاشات الأخرى قبل النوم مباشرة مع دورة نومك.

3- الحصول على القليل من التمارين البدنية.

4- استخدام العقاقير الترويحية، مثل الكوكايين أو الإكستاسي.

ويحدث الأرق من بعض الناس بالإجهاد أو مشكلة الصحة العقلية هي المسئولة عن الأرق، حيث يعاني الشخص من:

اكتئاب.

قلق.

اضطراب ذو اتجاهين.

فُصام.

وتشير الأبحاث، إلى أن استخدام الأجهزة مع الشاشات قبل النوم، يمكن أن يتسبب في فقدان النوم لدى الشباب، حيث يمكن أن تضر هذه الأجهزة بأنماط النوم.