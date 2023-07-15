زلزال يضرب منطقة جمجال العراقية.. تفاصيل

تعرضت منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية، اليوم السبت، لهزة أرضية "زلزال" بقوة “3.7” على مقياس ريختر، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية.

وكشف قسم الأرصاد الزلزلي بالهيئة في بيان، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت، جنوب شرق جمجمال بمحافظة السليمانية”.

زلزال يضرب منطقة جمجال العراقية:

وأشار إلى أن “الهزة الأرضية بلغت قوتها “3.7” درجة، وتم الشعور بها من قِبل المواطنين”.