عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي سياق متصل شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع مختلفة فى قطاع غزة، وألحقت دمارًا بالممتلكات.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعًا فى منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددا من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دماراً وخراباً وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دماراً به.

وتجوب طائرات الاحتلال بدون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.

العدوان علي جنين

و ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 11 قتلى و120 جريح، بينهم 20 في حالة الخطر، فيما تشهد المنطقة حركة مكثفة للآليات العسكرية الإسرائيلية.

واصلت القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، هجومها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد ارغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، مما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية، التي استخدمت فيها الطائرات المسيرة، في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني، في ظل توقعات بتزايد التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة