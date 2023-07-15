تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة

يستضيف فريق الإسماعيلي مساء اليوم السبت، نظيره الاتحاد السكندري في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر و محمد هاشم و عصام صبحي ومحمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي أكا و عماد حمدي و أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي و ياو أنور و عبدالرحمن مجدي.

ويلعب الاتحاد السكندري المباراة أمام الدراويش محتلا المركز الـ 7 برصيد 43 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد نقطة.

وهبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي

في مركز حراسة المرمى: عمرو خليل ، صبحي سليمان.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ، محمد الصالح ، أحمد بهاء ، السيد سالم ، خالد صبحي.

في خط الوسط: محمود عبدالعزيز ، إسلام عبدالنعيم ، محمد فارس ، ناصر ناصر ، محمد محمود ، خالد الغندور ، عبدالغني محمد ، إبراهيم حسن ، عموري ، أحمد عيد.

في خط الهجوم: أوستن اموتو ، مابولولو ، أحمد حامدين.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 78 نقطة من 30 مباراة

2- بيراميدز 70 نقطة من 33 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 33 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 34 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة

11- البنك الأهلي 39 نقطة من 34 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة

13- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة

14- طلائع الجيش 36 نقطة من 34 مباراة

15- الداخلية 35 نقطة من 34 مباراة

16- أسوان 33 نقطة من 34 مباراة

17- غزل المحلة 33 نقطة من 34 مباراة

18- حرس الحدود 24 نقطة من 33 مباراة