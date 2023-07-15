تفاصيل القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بمشاركة السيسي (شاهد)

عقب السفير أحمد حجاج، الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، على مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي.

وقال "حجاج" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشارك في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بإعتباره رئيسًا لقمة المناخ COP27، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، والتي اتخذت قرارا هاما بمحاولة تعويض الدول الأفريقية عن الأضرار التي تأثرت بها نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن نصيب القارة الأفريقية من الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى تغير المناخ لا يزيد على 3% فقط، وأن المسؤول الأول عن ذلك هي الدول المتقدمة اقتصاديًا نتيجة الانبعاثات الكربونية الصناعية.

وواصل حجاج أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التباحث حول منطقة التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، والتي أقرت تحت رئاسة الرئيس السيسي، عندما كان رئيسًا للاتحاد الأفريقي، والذي دعا خلالها إلى عقد اجتماعات نصف سنوية مع المنظمات الأفريقية الاقتصادية، والتي من أهمها منظمة "الكوميسا".

مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية

وتشارك مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى للتجمعات الاقتصادية فى 16 يوليو الحالى بكينيا تحت شعار الإسراع فى تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة كما تعقد اجتماعاتها التحضيرية يومى 13 و14 يوليو على المستوى الوزارى.