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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين اليمن والإمارات حول الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة

الدكتور رشاد محمد
الدكتور رشاد محمد العليمى

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد الزعابي مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود الإقليمية والدولية من أجل تجديد الهدنة، واستئناف العملية السياسية وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

 

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مباحثات بين اليمن وكوبا لتعزيز التعاون بين البلدين

 

واستعرض الجانبان  خلال لقائهما فى عدن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتعزيزها وتوسيعها فى مختلف المجالات على ضوء شراكتهما الاستراتيجية وتحدياتهما المشتركة، والدور الريادي الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

 

وأشاد العليمي بالموقف السياسي المشرف للدبلوماسية الإماراتية، إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي اليمنى والحكومة فى كافة المحافل، وفى المقدمة مجلس الأمن الدولي.

 

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