مباحثات بين اليمن وكوبا لتعزيز التعاون بين البلدين

أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، خلال لقائه مع النائب الأول لوزير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي الكوبي آنا فراغا، ضرورة رفع مستوى التنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

توفيق الشرجبي

وأكد الشربجي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الـ 77 والصين بشأن اتفاقية المناخ والتنمية المنعقد بالعاصمة الكوبية هافانا، حسبما افادت قناة (اليمن) الفضائية، على أهمية التجربة الكوبية في وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية البيئية، كنموذج مهم للدول النامية.

من جانبها، أكدت المسؤولة الكوبية موقف بلادها الداعم والمساند لتحقيق السلام ووقف الحرب في اليمن، معربةً عن تطلعها إلى توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.