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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غيابات الزمالك عن مباراة فاركو..شيكابالا وفتوح

شيكابالا
شيكابالا

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الأبيض لـ مباراة فاركو، المقررة غدا الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

استبعد من القائمة كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، ذلك للإصابة.

كما خرج من القائمة،  حسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، و سيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس إدارة نادي الزمالك، بتجميد الثنائي.
 

قائمة الزمالك:


في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .
في الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .
في الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي .
في الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يقع فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي بنتيجة كبيرة 4-1، الذي حسم لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، بعدما غاب عنه اللقب لموسمين متتاليين لصالح القلعة البيضاء.

 

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