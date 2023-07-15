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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

سقوط سيارة محملة باسطوانات الغاز في نهر النيل ببنى سويف

سقوط سيارة بوتاجاز
سقوط سيارة بوتاجاز من المعدية

تعرضت سيارة محملة باسطوانات الغاز، للسقوط فى مياه نهر النيل مع أعلى معدية داخل مجرى النهر أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، دون وقوع إصابات حتى الآن .

وتلقت غرفة عمليات محافظة بنى سويف، بلاغاً بسقوط سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز فى مياه نهر النيل من أعلى معدية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى موقع البلاغ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ .

من جانبها انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف الى موقع البلاغ .

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IMG-20230715-WA0012
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الجريدة الورقية