غلق وتشميع مركز تجميع ألبان في بنى سويف

غلق وتشميع مركز تجميع ألبان

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ببحث الشكوى التى تقدم بعض المواطنين بمدينة بني سويف يتضرررون فيها من وجود مركز يقوم بتجميع ألبان بطريقة غير صحية، ودون الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توافرها في عملية الجمع والنقل والتوزيع على المحلات والمواطنين.

وتنفيذاً لتكليف المحافظ توجه السكرتير العام المساعد، إلى مركز التجميع الكائن بطريق تزمنت،على رأس حملة من الجهات المختصة، ضمت هاني الجويلي رئيس المدينة أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، الدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري فواز رجب نائب رئيس المدينة وممثلين عن التموين ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة

وقامت اللجنة بغلق وتشميع المركز لإداراته بدون ترخيص وإعدام نصف طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى كانت محملة على توكتوك بطريقة غير سليمة ومكشوفة متجمع فوقها ذباب وحشرات بالإضافة إلى سحب عينات من الألبان داخل مركز التجميع لتحليلها بالمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها

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