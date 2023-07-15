نجم الأهلي السابق يٌهاجم أوسوريو بسبب مباراة القمة

صرح رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الأهلي الكبير أمام الزمالك برباعية مقابل هدف، المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في إطار مباريات الدوري المصري.

أكد السيد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع عبر قناة «الشمس»، والذي يقدمه الإعلامي المخضرم عبدالناصر زيدان، إن الطريقة الذي لعب بها أوسوريو يمكن أن تخوض بها أي مباراة، إلا أمام فريق بحجم الأهلي

أشار نجم الأهلي السابق، الزمالك اتعرض لثلاثة أهداف في الشوط الأول، ولو كان لاعبي الأهلي في حالتهم كانت النتيجة ستكون كارثية.

أردف خلال برنامج «ملعب الشمس» والذي يقدمه عبدالناصر زيدان،، حينما عدل في الشوط الثاني ظهر الزمالك بشكل جيد نوعا ما، وأوسوريو يتحمل المسؤولية كاملة.

أتم حديثه ، أعتقد أن بطولة كأس مصر أخر فرصة للمدرب مع الزمالك، لكنه يعاند ومصمم أن يلعب بخطة بدون أدوات، أو ستكون البطولة العربية بمثابة رصاصة الرحمة من المدرب لإدارة الفريق.

الزمالك والأهلي

وحقق الأهلي فوزًا عاليًا على الزمالك 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة بالدوري المصري .