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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جيش السودان: تنفيذ عملية نوعية ناجحة في الخرطوم

جيش السودان
جيش السودان

أعلن الجيش السوداني، عن تنفيذ عملية نوعية ناجحة في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في الخرطوم.

 

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جيش السودان 

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين بالجيش السوداني، قامت بعمليات نوعية ناجحة وتنظيف جيوب التمرد في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، عن "مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم لقوات الدعم السريع بمسيّرات على مستشفى في أم درمان"، واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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