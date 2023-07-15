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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية في الهجوم المُضاد

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

خسرت "القوات الأوكرانية" 20% من أسلحتها الهجومية خلال أول أسبوعين من شن الهجوم المُضاد، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقال نشرته، مساء اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن الدفاعات الروسية دمرت 20% من أسلحة قوات كييف في مختلف الجبهات، خلال أول أسبوعين من الهجوم الأوكراني المضاد.

وأشارت إلى أن "هذا العدد يشمل بعض المركبات القتالية الغربية القوية "المثيرة للإعجاب"، كالدبابات وناقلات الجنود المدرعة، التي اعتمدت عليها قوات كييف في قتال القوات الروسية".

خسائر قوات كييف:

ووفقًا لمصادر الصحيفة "انخفض معدل خسائر قوات كييف في المعدات العسكرية خلال الأسابيع التالية إلى 10%، جراء تباطؤ سير العمليات العسكرية الأوكرانية في إطار الهجوم المضاد".

وأفاد أحد جنود القوات الأوكرانية، الذي قدم نفسه للصحفيين باسم إيغور، بأن إحدى المسيرات التابعة لوحدته وثقت تدمير عشرات الآليات الغربية في ساحة المعركة نتيجة القصف المدفعي الروسي، مشيرا إلى اختراقها كلها.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية إن الصراع الأوكراني "لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن هوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على يد دمى كييف".

وأوضح لافروف: "لماذا لا تتوقف المواجهة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية.. ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته وهوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بأيدي دمى كييف".

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