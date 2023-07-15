السبت 15 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاسترو يكشف سبب غياب رونالدو وبروزوفيتش عن ودية فارينس

رونالدو وبروزوفيتش
رونالدو وبروزوفيتش

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر، عن سبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزوفيتش، عن ودية نادي فارينس في معسكر البرتغال..

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سبب غياب رونالدو وبروزوفيتش عن ودية فارينس

قبل المباراة بعدة ساعات بالتحديد صباح أمس الجمعة، أخبر كاسترو الثنائي بأنهم لن يشاركا في المباراة الودية أمام نادي فارينس.

 

أكد لويس كاسترو أن عدم مشاركة الثنائي رونالدو وبروزوفيتش يرجع إلى عدم جاهزيتهم البدنية، وأنه لا يرغب في المغامرة بهم مبكرًا قبل بداية البطولة العربية حتى يكونا على أتم الاستعداد لياقياً للمشاركة.

 

وينوي المدرب البرتغالي لويس كاسترو الزج بكريستيانو رونالدو وبروزوفيتش في ودية سيلتا فيغو المقبلة، والمقرر لها يوم الإثنين، حيث من المقرر أن تكون العودة تدريجيه مما قد يجعلهم على مقاعد بدلاء العالمي أمام الفريق الإسباني.

 

حقق نادي النصر الانتصار على الفيركا في أول مواجهة ودية بهدفين دون مقابل، في المواجهة الثانية على نادي فارينس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ويتبقى للفريق مواجهات سيلتا فيجو وبنفيكا قبل التوجه لليابان واستكمال الإعداد هناك.

 

يستكمل النصر معسكره في اليابان بقيادة رونالدو وبروزوفيتش بمواجهات باريس سان جيرمان وانتر ميلان، قبل مباريات البطولة العربية حيث لقائي الشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

 

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