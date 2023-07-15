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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العلاقات المصرية الكينية تاريخ طويل من التعاون المشترك

السيسي
السيسي

عرضت فضائية إكسترا نيوز، تقريرًا  تليفزيونا عن العلاقات المصرية الكينية، بالتزامن مع مشاركة مصر في القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، موضحة ان العلاقات القوية والراسخة بين البلدين على مدار التاريخ في النقاط التالية:

 

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تفاصيل القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بمشاركة السيسي (شاهد)

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السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى

 

العلاقات المصرية الكينية 

دعمت مصر حصول كينيا على استقلالها عام 1963، و تطور العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين.

 وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى كينيا هي الأولى من نوعها منذ 33 عامًا.

وحرصا قيادات البلدين على تطوير التعاون الثنائي في كل المجالات، و توافق قيادات البلدين في الرؤى إزاء العديد من القضايا المشتركة.

 

وحرصت مصر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للشعب الكيني خلال فترات الأزمات، ويربط البلدين شريان حياة واحد وهو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء.

https://www.youtube.com/watch?v=m-B0DWbAM7E&ab_channel=eXtranews

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