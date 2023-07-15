تسليم 24 صياد مراكب صيد حديثة وإفتتاح مسجدين ومحطة تنقية مياه شرب

تفتتح اليوم السبت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة عدد من المشروعات التنموية لخدمة اهالي عدد من قري محافظة أسوان.

يحضر إحتفالية إفتتاح المشروعات الدكتورة غادة ابوزيد نائب المحافظ والأستاذ مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والسيد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة المندوب الدائم للكويت بجامعة الدول العربية والدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للاعمال الخيريه بالقاهرة والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

تتضمن المشروعات التنموية التي سوف يتم إفتتاحها داخل محافظة أسوان تسليم عدد 24 صياد من صغار الصيادين من اهالي قرية الرغامة مركز كوم امبو مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب ٧٥٠ الف جنيه.

كذلك يتم إذفتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة أحدهما انشاءته صناع الخير علي مساحة 140متر ويسع 400مصلي والآخر تم رفع كفاءته

وبجانب هذا ايضاً سوف يتم افتتاح محطة تنقية مياة الشرب لأهالي قرية بلانة.

يتم خلال الإحتفالية تفقد المشروعات التنموية وإعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع بنك القاهرة التشغيل التجريبي لمشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة مشروع مركز إستدامة للحرف التراثية النوبية بقري غرب أسوان.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن المؤسسة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اختار قري أسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية بها كونها واحدة من أشد قرى أسوان إحتياجاً وتم إختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الإقتصادى الأكثر إنتشاراً داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

وأشار زمزم إلي أن صناع الخير سوف تطلق خلال الإحتفالية وبالتعاون مع بنك القاهرة مشروعها التنموى الجديد " مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية " الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات أشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب السيدات النوبيات المعيلات على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل كما يستهدف المشروع ايضاً العمل على تسويق منتجاتهم بافضل الطرق محليا ودولياً.

وأكدت الدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة أن تنفيذ المكتب للأعمال الخيرية التي يتم افتتاحها اليوم بأسوان بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية هدية من الشعب الكويتي و ضمن إستراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تمثل أهمية للمستهدفين وتلبي إحتياج ضروري لديهم وإستمراراً لجهود المكتب الخيرية داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت داخل محافظة أسوان بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز ادفو ضمن المرحلة الاولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما قامت المؤسسة كذلك بإعادة إعمار القري المتهالكة بقرية المنصورية واطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والاغاثية للقرى المتضررة من السيول والاسر التى تضررت من انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع السيد اللواء اشرف عطية محافظ اسوان.

قامت بافتتاح غرفة لمبادرتها قدم صحيح بالمستشفى الجامعى بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الاعوية الدموية بكلية الطب جامعة اسوان فضلا عن توزيع المواد الغذائية وبطاطين الشتاء علي عدد كبير من الأسر الأولي بالرعاية.