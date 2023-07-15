السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مستشفى قنا العام تنجح في إجراء حالة ناسور شرياني وريدي بالمخ

نجح فريق الطبي بمستشفى قنا العام، اليوم السبت، في إجراء أول حالة ناسور شرياني وريدى بالمخ بصعيد مصر وذلك بواسطة القسطرة المخية وغلقه بمادة متخثره "اونيكس".    

وأكد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن العملية الجراحية التي تمت بإشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى والفريق الطبي، الدكتور إسلام المالكى أستاذ مساعد القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، والدكتور حازم عبد الخالق أستاذ القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى بطنطا، و الدكتور عادل على إستشارى التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور احمد عبدالرحيم أخصائى التخدير،  والدكتور محمد الأنصارى أخصائى التخدير، ومصطفى الدسوقى مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس أخصائى الأشعة التصويرية وبمساعدة ملائكة الرحمة من فريق التمريض رقيه محمد، منى سعد قد إستقبل المريض البالغ من العمر 76 عاما وأجريت له جراحة ناجحة هي الأول من نوعها في صعيد مصر ،مشيرا إلي أن المريض بصحة جيدة ومستقرة.    

وذكر الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، أن مستشفي قنا قد نجحت في الفترة الأخيرة في تنفيذ العمليات الدقيقة والحرجة في العديد من التخصصات الهامة، مما يسر علي المواطنين حصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة لهم بالمحافظة دون اللجوء إلي تلقي مثل تلك الخدمات بالمحافظات المجاورة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالعمل علي تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة.   

وتقدم الدكتور راجي بالشكر والإمتنان للأطقم الطبية والفريق الطبي بالمستشفي و الذي تفانى في عمله وقدم خدمة طبية متميزة.  

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