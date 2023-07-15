جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يواجه الإلحاد بـ 11 إصدارًا

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورته الجديدة ١١ إصدارا لمواجهة الإلحاد ومنها: كتاب "في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم"، بقلم الدكتور يحي هاشم حسن فرغل، وكتاب "الجانب المعرفي للإلحاد المعاصر" بقلم الدكتور حمد عبد المجيد حمد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكتاب "الأدلة المادية على وجود الله" لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ودراسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وعن جهود ركن الفتوى بجناح الأزهر حول استقبال حالات الإلحاد، أفاد أعضاء الفتوى أن الركن يعمل دائما على احتضان أصحاب الفتاوى التي تدور حول الإلحاد، لافتين إلى أن أعمارهم غالبا ما تتراوح بين الثامنة عشر و الثلاثين، ودائما ما تكون تساؤلاتهم: أين الله؟ و لماذا لا نرى الله؟ ولماذا يعذبنا الله؟ وغيرها من التساؤلات التي تصل إلى حد الإنكار، وتبين من الحوار أن هؤلاء الشباب غالبا ما يتأثرون ببعض الآراء لشخصيات ملحدة ومواقع منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أعضاء الفتوى أن الركن خصص لهذه الحالات أوقاتا أطول واهتماما خاصا لمناقشة تلك الأفكار، وفي حالة إصرار السائل على موقفه يتبع معه ركن الفتوى إجراءات ومنها تحديد موعد آخر مع بعض الأساتذة من جامعة الأزهر بقسم العقيدة والفلسفة.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية، والندوات الثقافية، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة

خطيب الجامع الأزهر: التصرفات الهمجية في إحراق القرآن بحجة الحرية العرجاء الواعية لن تنال من كتاب الله قيد أنملة

ألقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والمشرف على لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوع الخطبة حول "حماية المقدسات واجب شرعي".

وأوضح د. عباس شومان، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا مختلفين في الأعراق والأجناس، وأرسل لهم رسله ورسالاتهم، وأكرم أمة الإسلام بأن تكون الأمة الوسط الخاتمة وأرسل لهم النبي محمد ﷺ، خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه الأمة هي الحاملة لميراث النبوة، التي دينها هو دين للعالمين جميعا.

وأكد وكيل الأزهر الأسبق، أن الإسلام لم يُجبَر أحد على الدخول فيه كما قال الحق سبحانه: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، فكان الدخول في هذا الدين اختيارا لمن أراد، قال تعالى: "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ".

