مبلغ ضخم وشرط وحيد يُقربان فابينيو من التوقيع للاتحاد

يقترب نجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق نادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون رابع صفقات النمور بعد التعاقد مع كريم بنزيما وكانتي وجوتا.

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سيكون فابينيو خارج قائمة ليفربول التي تسافر لخوص معسكر ألمانيا لتجهيز اللاعبن للموسم الجديد 2023-2024، وينتظر وصول عرض رسمي من نادي الاتحاد لحسم الصفقة بشكل نهائي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين النمور واللاعب البرازيلي.

فابينيو على أعتاب التوقيع الرسمي

وافق فابينيو على الانتقال لنادي الاتحاد، ومن المقرر ان يوقع صاحب الـ 29 عام على عقود لمدة 3 مواسم مقبلة مع العميد، على أن يحصل خلالها على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو.

سيحصل نادي ليفربول على مبلغ 40 مليون يورو مقابل الموافقة على انتقال فابينيو الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية يونيو 2026، ويتبقى له ثلاثة مواسم مع الريدز، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 42 مليون يورو .

ليفربول يعلق رحيل فابينيو

ليفربول تعاقد مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي والأرجنتيني ماك أليستر، ويهتم بضم اللاعب لافايا من فريق ساوثهامبتون لدعم وسط الملعب وليكون ضمن بدلاء فابينيو.

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