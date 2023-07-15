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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

انس جابر
انس جابر

خسرت التونسية أنس جابر أمام التشيكية فوندروسوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات التنس والتي تعتبر ثالث أهم البطولات العالمية والتي أقيمت على ملعب سنتر كورت في لندن، لتفشل في تحقيق البطولة الكبرى للمرة الثانية على التوالي.
 

سقطت أنس جابر المصنفة سادسة عالميًا امام فوندروسوفا بمجموعين دون رد (6-4/ 6-4).

وسبق أن واجهت أنس مع التشيكية من قبل في 5 مواجهات فازت التونسية مرتين والتشيكية في 3 مناسبات منها 2 العام الحالي في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديانا ويلز الأمريكية.

الصعود لنهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي

وكانت قد تأهلت البطلة التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها في مباراة نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بنتيجة 2 - 1 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

بهذا الفوز تأهلت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًّا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لتواجه التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، بينما تواجه البيلا روسية ارينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًّا الأوكرانية يلينا سفيتولينا على المركز الثالث.

 

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