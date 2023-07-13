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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنس جابر تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس

أنس جابر لاعبة التنس
أنس جابر لاعبة التنس

تأهلت البطلة التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها في مباراة نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بنتيجة 2 - 1 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

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تأهل أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس:

بهذا الفوز تأهلت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًّا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لتواجه التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، بينما تواجه البيلا روسية ارينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًّا الأوكرانية يلينا سفيتولينا على المركز الثالث.

 

أنس جابر

 

 تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، ثم حولت تأخرها الى نتيجة 2-4 في المجموعة الثانية، واستطاعت أن تقلب الأمور على سابالينكا.

 انتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.

 تواصل البطلة التونسية أنس جابر كتابة التاريخ بعدما تغلبت على  البيلاروسية ارينا سابالينكا، إذْ وسبق وتواجهت اللاعبتين في أربع مباريات حققَّتْ سابالينكا الفوز في 3 مواجهات فيما حققت أنس جابر فوزًا وحيدًا في بطولة رولان جاروس 2020 بمجموعتين لمجموعة.

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