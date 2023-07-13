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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عندما وقفت الجماهير على أقدامها لـ تحية "أنس جابر" وحملها لـ نهائي ويمبلدون

أنس جابر
أنس جابر

قلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام المصنفة الثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.

 لتعيد أنس كتابة التاريخ من جديد لها وللعبة كرة المضرب العربية في ليلة تاريخية.

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أنس جابر تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس

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اليوم.. أنس جابر تواجه أرينا سابالينكا في مباراة قوية بنصف نهائي ويمبلدون

وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، بعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.

وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.

ووقفت جماهير الملعب المركزي في ويمبلدون على أقدامهم، مع نهاية المباراة، لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".

وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل.

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