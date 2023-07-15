السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث مروري ينهي حياة المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

لقيت المحامية أميرة جمال مصرعها بعدما صدمتها سيارة على الطريق أمام المحكمة الاقتصادية، بنطاق القاهرة الجديدة، أثناء عبورها الطريق لحضور إحدى الجلسات بالمحكمة الاقتصادية، وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى وجار تكثيف الجهود للقبض على المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بمحامية اميرة جمال بالطريق أمام المحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبينت وفاة المحامية ونقلها إلى المستشفى.

وتم التحفظ على الجثة لحين صدور تصريح بالدفن، وتواصل أجهزة الأمن الكشف عن الجاني، وتم رفع الحطام لتيسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في حادث سير بالغردقة

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالبحيرة

مصرع شقيقين غرقًا في مياه النيل بالقليوبية.. الأكبر نزل لإنقاذ أخيه الأصغر فلحق به

مصرع شاب سقط من شرفة شقته بأكتوبر

مصرع مواطن في حادث بدراجته النارية بالدقهلية
الجريدة الورقية