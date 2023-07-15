حادث مروري ينهي حياة المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

لقيت المحامية أميرة جمال مصرعها بعدما صدمتها سيارة على الطريق أمام المحكمة الاقتصادية، بنطاق القاهرة الجديدة، أثناء عبورها الطريق لحضور إحدى الجلسات بالمحكمة الاقتصادية، وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى وجار تكثيف الجهود للقبض على المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بمحامية اميرة جمال بالطريق أمام المحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبينت وفاة المحامية ونقلها إلى المستشفى.

وتم التحفظ على الجثة لحين صدور تصريح بالدفن، وتواصل أجهزة الأمن الكشف عن الجاني، وتم رفع الحطام لتيسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.