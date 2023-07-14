ميدو: أوسوريو سبب خسارة الزمالك أمام الأهلي

أرجع أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، سبب خسارة الزمالك برباعية أمام الأهلي إلى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية إن اختيارات أوسوريو للتشكيل الأساسي ورؤيته في الشوط الأول كانت خاطئة، مشيرًا أن المدرب الكولومبي السبب الرئيسي في خسارة الزمالك أمام الأهلي.

وعن صفقات الزمالك الصيفية أكد ميدو أن اختيارات الصفقات ستكون مهمة أوسوريو لافتًا أن صاحب القرار النهائي.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم بعد الرباعية المستحقة التي حققها في شباك الزمالك في القمة التي حملت الرقم 126.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.