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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاهلي يقترب من ضم نجم صربيا

تاديتش
تاديتش

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ضم نجم منتخب صربيا في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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يستعد نادي الأهلي حاليًا في النمسا، وتعاقد مع كل من ادوارد ميندي في حراسة المرمى وروبيرتو فيرمينيو في مركز قلب الهجوم.

 

أعلن فريق أياكس رحيل نجمه الصربي تاديتش بعد نهاية عقد اللاعب مع الفريق الهولندي، والمقرر له أن ينتهي يوم الجمعة الماضي بتاريخ 14 من شهر يوليو الجاري 2023.

 

منافسة سعودية تركية على ضم تاديتش

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع اللاعب الصربي تاديتش للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدعم الجانب الهجومي في صفوف الفريق بعد التعاقد مع فيرمينيو، ووجود احتمالية لرحيل عمر السومة عن الراقي خلال الميركاتو الحالي.

 

كما يهتم نادي بشكتاش التركي بالتعاقد مع تاديتش خاصة وان اللاعب لن يكلف الفريق أي مبالغ مالية سوى الراتب السنوي فقط.

 

لعب تاديتش طوال الموسم الماضي خلال 47 مباراة مع أياكس الهولندي بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدف كما صنع 21 هدف اخر، وتحصل على بطاقة صفراء في 6 مرات من بينها مرة وحيدة تحولت لبطاقة حمراء.

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