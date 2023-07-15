وزيرة الهجرة: نتلقى مشكلات المصريين بالخارج ونعمل على حلها

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار الساعة لتلقي مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على بناء قاعدة بيانات الخبراء، للاستفادة من خبراتهم في المشروعات القومية.



وأضافت وزيرة الهجرة، أننا نؤمن بأهمية مناقشة وتنفيذ المقترحات الجادة والمتميزة للمصريين بالخارج، موضحة أننا قطعنا شوطا كبيرا في تصميم تطبيق المصريين بالخارج، والذي سيتناول كافة الفرص والمحفزات للمصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بالإضافة إلى المساهمة في ربطهم بوطنهم الأم، ونقل الصورة الصحيحة لما يحدث داخل مصر على أرض الواقع.

كما تناولت ما قامت به الوزيرة من تيسيرات لجلب المصريين بالخارج لسياراتهم، دون رسوم أو جمارك وإتاحة الشراء من المناطق الحرة، وحل ما يعترض التنفيذ من مشكلات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا نحرص على تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، من خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وربط الأطفال والشباب بجذورهم، مشيرة إلى حرص الوزارة أيضًا على تدريب الشباب من أجل التوظيف، والسعي المستمر للتعاون مع الشركاء والتنسيق لإتاحة فرص عمل آمنة ومجزية لشبابنا بالخارج، سواء في الاتحاد الأوروبي أو المملكة العربية السعودية وإيطاليا والمجر وهولندا وغيرها من الدول، بجانب خدمات التدريب والتأهيل للشباب وتوفير بدائل الهجرة غير الشرعية عبر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند، والسفير سامح الغمراوي، نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، كما شارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلاً عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد د. محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد طارق مصطفى، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد أبو بكر، ممثلًا عن جمارك القاهرة.

