إيرادات ضخمة لفيلم The Super Mario Bros. Movie بشباك التذاكر العالمي

The Super Mario Bros. Movie، نجح فى تحقيق أن يحقق إيرادات بلغت مليار و 345 مليونا و 574 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه فى السينمات.

وكان قد تجاوز فيلم لعبة الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة، 500 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، محطمًا الأرقام القياسية، حيث كسبت مغامرة الرسوم المتحركة 260.3 مليون دولار محليًا و248.4 مليون دولار دوليًا، وهذا يرفع من عائداتها فى جميع أنحاء العالم إلى 508.7 مليون دولار، ليكون الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023 فى كل من شباك التذاكر العالمى والمحلى، متجاوزًا فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هوأكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و"Pokémon: Detective Pikachu".

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal وIllumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم سوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

The Super Mario Bros. Movie

لكن Illumination، التى أنتجت أعمالا ناجحة مثل "Despicable Me" و"Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.

ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة من حيث الإيرادات منذ 2019.

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار).

أبطال الفيلم

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.

The Super Mario Bros. Movie

صدارة الإيردات اليومية

وما زال يحتفظ فيلم «The Super Mario Bros. Movie» بصدارة قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الـ26 على التوالي، محققًا 12.8 مليون دولار، مما يرفع الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ490 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي إيرادات الفيلم مليار و22 مليون جنيه.

Evil Dead Rise

وفي المركز الثاني جاء فيلم Evil Dead Rise بإيرادات 3.4 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر العالمي لـ62.3 مليون دولار، وفي يومه الثالث في السينمات جاء فيلم «Are You There God? It's Me, Margaret.» محققا مليوني دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات لـ6.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«John Wick: Chapter 4» في المركز الرابع بـ1.6 مليون دولار

وحقق فيلم «John Wick: Chapter 4» إيرادات يومية قدرت بـ1.6 مليون دولار جعلته في المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، في يومه الـ38 في دور العرض السينمائي محققًا إجمالي إيرادات وصل لـ 402 مليون دولار، بينما حقق فيلم «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» إيرادات 1.2 مليون دولار، والذي وصلت إيراداته الكلية لـ194 مليون دولار.