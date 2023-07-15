أرسنال يعلن التعاقد مع ديكلان رايس كأغلى لاعب إنجليزي رسمياً

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس رسمياً، قادما من وست هام يونايتد.

أرسنال يعلن ضم ديكلان رايس

وأكد نادي أرسنال تعاقده مع ديكلان رايس عبر موقعه الرسمي لينضم اللاعب إلي كتيبة المدفعجية كصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الإنجليزي ديكلان رايس عقداً مع أرسنال قيمته 105 مليون جنية إسترليني، ليصبح أغلي لاعب إنجليزي في التاريخ بعد أن كسر حاجز ال 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال ديكلان رايس معلقاً على إنقاله لأرسنال : "سبب علاقتي مع وستهام كان من الصعب علي المغادره ، لكن في كرة القدم تأتيك فرص رائعه وانديه كبيره ك ارسنال من الصعب عليك ان ترفضها ، انت تملك مسيره واحد فقط ، وانا مؤمن تماماً بما يصنعه ارتيتا هنا "

وشارك ديكلان رايس مع نادي وست هام على مدار الموسم الماضي خلال 50 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

فيما أعلن نادي وست هام يونايتد، صباح اليوم السبت، رحيل قائده ولاعب خط الوسط، ديكلان رايس، في صفقة تاريخية، دون تحديد الوجهة المقبلة.

وكتب النادي خلال بيان رسمي: "وست هام يونايتد يمكن أن يؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لمغادرة ديكلان رايس النادي مقابل رسوم انتقال بريطانية قياسية".

وأضاف البيان: "لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا يغادر هامرز بعد أن خاض 245 مباراة مع الفريق، انتهى آخرها في الشهر الماضي عندما رفع كأس دوري المؤتمرات الأوروبي في براج لينهي انتظار دام 43 عامًا لتحقيق بطولة كبرى".

وتابع: "أود أن أوضح لمشجعينا أننا لا نريد بيع ديكلان، أردنا بناء فريقنا حوله وقدمنا ​​سلسلة من العروض المحسّنة طويلة الأجل للتعاقد لتأمين مستقبله، ومع ذلك، بمجرد أن أوضح ديكلان أنه يرغب في المضي قدمًا والسعي إلى تحدٍ جديد، شعر النادي أنه لن يكون من الصواب الوقوف في طريقه، بما يخدم مصالح وست هام يونايتد".

واختتم: "رايس سيحتل إلى الأبد مكانة خاصة في قلوب مشجعي هامرز وكل شخص هنا في النادي، نتمنى له التوفيق في المستقبل وسيظل دائمًا مصدر إلهام ومثال لأي لاعب شاب قادم من خلال أكاديميتنا".