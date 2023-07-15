لطلاب الثانوية العامة.. شروط القبول بكليات الفنون الجميلة

انطلق اليوم السبت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، وذلك بعد إعلان وزير التعليم العالي، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

وتعد أقسام الفنون والعمارة بكليات الفنون الجميلة، من بين التخصصات التي يجب اجتياز اختبارات القدرات بنجاح للالتحاق بها، لما لهما من قدرات فنية وحسية خاصة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من آداء الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" طبيعة اختبارات القدرات لقسمي الفنون والعمارة بكليات الفنون الجميلة.

اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة قسم الفنون

سؤال نظري (بابل شيت)، يتكون من معلومات عامة، بنظام صح وخطأ.

اختبار رسم لقيام مهارات وقدرات الطالب الفنية، وقدرته على التعبير عن البيئة المحيطة به، ويستخدم فيه أقلام رصاص ذات درجات الظل المختلفة.

اختبار التصميم الابتكاري، ويختبر قدرة الطالب على الابتكار وتنظيم أفكاره، ويستخدم فيه ألون خشب أو فلوماستر.

اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة قسم عمارة

سؤال نظري في المعلومات العامة.

اختبار الرسم المعماري، ويهدف لقياس قدرة الطالب على التخيل وإخراج ورسم منظور حر لموضوع محدد، ويستخدم فيه الأقلام الرصاص، وبعض الأدوات الهندسية.

اختبار التشكيل والابتكار، يهدف لقياس قدرات الطالب على الابتكار باستخدام الأدوات والأشكال الهندسية، مع ضرورة تحقيق الظل والظلال، ويستخدم فيه الأقلام الرصاص.

الأدوات المطلوبة لاختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة

أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة.

أقلام فلوماستر.

ألوان خشبية.

أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل).

ممحاه.

سطح مستوي من الخشب أو الكارتون مقاس ٢٥ * ٣٥ سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم.

مدة الاختبار، ساعتان ونصف.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل اختبارات القدرات.

يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يتم فتح صفحة خاصة بالطالب تحتوي على بياناته الشخصية وهي: الاسم ورقم الجلوس، والرقم القومي، والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة.

ضرورة التأكد من البيانات الشخصية للطالب قبل التسجيل.

يختار الطالب اختبارات الكلية التي يرغب فيها.

يتم تحديد الموعد المتاح لأداء الاختبار، وأيضًا توضيح المكان.

بعد التسجيل ضرورة طباعة الإيصال الذي يضم المعلومات المتعلقة بالاختبار.