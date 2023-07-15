الحوار الوطني يحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

احتفت إدارة الحوار الوطني باليوم العالمي لمهارات الشباب، مؤكدة استمرار دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.

وقالت إدارة الحوار الوطني إنه منذ انطلاق جلسات الحوار، كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا على طاولة المناقشات، لتمكين الشباب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد اجتمع الأربعاء الماضي، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة والتي من بينها مجلس النواب.

وتعقد اللجان الخاصة التي قام مجلس أمناء الحوار الوطني بتشكيلها، جلسات مغلقة، الأسبوع الجاري، لمناقشة وصياغة أبرز التوصيات التي نتجت عن انعقاد 4 أسابيع من الانعقاد في المحاور الثلاثة (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية)، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، لاعتماد صياغتها النهائية قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها أو إحالتها إلى مجلس النواب للعرض والمناقشة واتخاذ ما يلزم بحسب ما أوصى الرئيس.

ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بالحوار الوطني انعقاد جلساتها الأسبوع بعد القادم.



