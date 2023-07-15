الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع إيجالو

ترددت انباء صحفية عن وجود نيه لإدارة نادي الأهلي السعودي للدخول فى مفاوضات مع احد نجوم الهلال، خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادا للموسم الجديد.



الأهلي السعودي يتواصل مع إيجالو

وتحدث مسؤولوالأهلي السعودي مع النيجيري أوديون إيجالو، على عدم تفعيل بند التجديد مع ناديه لمدة موسم آخر، ليرحل اللاعب في نهاية الماراثون الرياضي.



وفى سياق متصل، تنهال العروض على مهاجم الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية بعد استبعاد اللاعب من معسكر ناديه فيما.

وفي الوقت نفسه لقى جناج الهلال باهتمام كبير من قبل إدارة الريان القطري للتعاقد معه وضمه بدايةً من الموسم المقبل.

وخاض ماريجا صاحب ال 32 عامًا 75 مباراة بقميص الهلال وساهم في 32 هدفًا مع الفريق على مدار موسمين.

وعلى صعيد أخر حقق منتخب شباب السعودية تحت 19 سنة، إنجازاً تاريخياً خلال المسيرة الكروية للأخضر، وذلك بتحقيقه ذهبية دورة الألعاب العربية، وذلك بفوزه علي نظيره سوريا في مباراة نهائي البطولة التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

وتوج منتخب شباب السعودية تحت 19 عامًا لكرة القدم بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في دورة الألعاب العربية الـ15 بعد فوزه على المنتخب السوري الأولمبي «5-4» بركلات الترجيح عقب تعادلهما «1-1» في الوقت الأصلي للمباراة النهائية، الجمعة.

فعلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة الجزائرية، وضع صهيب الزيد الأخضر السعودي في المقدمة بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة «11»، وأدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق مارديك مارديكيان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن إضافة المزيد من الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السعودي، ومنحته الميدالية الذهبية، فيما حصل المنتخب السوري على الميدالية الفضية.

وحصل منتخب شباب السعودية على ثلاث ميداليات فقط، خلال مشاركاته الست، بواقع فضيتين بدورة 1976 في سوريا، و1985 في المغرب، وبرونزية واحدة في دورة مصر 2007.

يذكر أن تمكن منتخب سوريا أن يحصد المركز الأول بالمجموعة ومعه في رصيده 5 نقاط.

بينما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني ومعه في رصيده أيضاً خمس نقاط.