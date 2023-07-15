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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مساعد أول وزير العدل

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم ، بمقر رئاسة الهيئة المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وذلك لتقديم التهنئة له على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع.

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جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية.

وخلال اللقاء رحب المستشار حافظ عباس  رئيس الهيئة، بزيارة معالي المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل، وأكد تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.ومن جانبه تقدم  المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس  رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

النيابة الإدارية تواصل جهودها

وفي سياقٍ مُتصل، تَرأًسَ  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد من المستشارين المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، المستشارة  زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشارة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

استعرض  المستشار حافظ عباس، خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.

وكات النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية بالقسم الأول قد أجرت في وقتٍ سابق معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، بناء على تكليف المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من، المستشار أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

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