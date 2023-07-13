إحالة 91 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 91 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وجمصة وشربين وميت سلسيل والجماليه والمنصورة ونبروه تمى الأمديد والمطرية وان المحاضر التي تم تحريرها في مجال المخابز باجمالي 48 محضر وهي عبارة عن 1محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4 شيكارة) و1محضر توقف عن الإنتاج و1محضر مبيعات وهمية و1محضر عدم إعطاء بون صرف و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات و2 محضرتصرف دقيق بكمية قدرها (27 شيكارة ) و4 محاضر انتهاء من الإنتاج و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و16محضر نقص وزن و17 محضر عدم مطابقة للمواصفات وفي مجال الاسواق 43 محضرعبارة عن 25 محاضرعدم إعلان عن الاسعار و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر) و2 محضر تبديد حرز بكمية قدرها(60 لتر بنزين 80 و1محضر سلع بدون فواتير و1محضر غش تجارى و1 محضر سلع بدون بيانات وتم التحفظ علي 500 علبه سجائر و2.8 طن كمون مطحون و100 كرتونه آيس كريم و15 كيس عيش كريب و1200 عبوة جيلي متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين...

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..