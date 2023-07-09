المستشار حافظ عباس رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار عدلي جاد

قام سيادة المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٢٣، بأداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا لسيادة المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

كما أصدر فخامة الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار عدلي جاد ، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

يذكر أن المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.



وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة

كما انتدب سيادته مديرًا للمكتب الفني ببنها، بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩م، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠م.

ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب سيادته بقرار معالي المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.