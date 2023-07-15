الهلال السعودي يجهز لاعبيه الجدد في مباراة تجريبية أمام الكويت الكويتي

قررت إدارة نادي الهلال السعودي لعب مواجهة الفريق الأول لكرة القدم التجريبية الأخيرة أمام الكويت الكويتي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، 23 يوليو الجاري.

وأصدرت إدارةالهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قراراً برفقة الجهاز الفني تقديم اللاعبين الجدد للجماهير عبر ممر شرفي قبل انطلاق المواجهة أمام الفريق الكويتي.

مباراة تجريبية للهلال السعودي مع الكويت الكويتي

وتعد مواجهة الكويت اللقاء التجريبي الأخير لفريق الهلال السعودي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بعد أن لعب لقاءين في معسكره الإعدادي في النمسا أمام جوريكا السلوفيني وولفسبرجر النمساوي، وسيواجه دينامو كييف الأوكراني الأربعاء المقبل.



يذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي أبرمت ثلاث صفقات خلال الـ “ميركاتو الصيفي” بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، يونيو الماضي، وأخيرًا الصربي سيرجي سافيتش.



وفاز الهلال السعودي على نظيره ولفسبرجر النمساوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم أمس الجمعة في معسكر النمسا التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

ثنائية الهلال جاءت بتوقيت روبن نيفيز الصفقة الجديدة وسالم الدوسري.

وبدأ الهلال المباراة الودية أمام ولفسبرجر بتشكيل كالتالي محمد العويس - محمد البريك - كاليدو كوليبالى - علي البليهي - ناصر الدوسوي - محمد كنو - أندري كاريلو - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان.

ونجح الهلال في ضم سافيتش لصالحه، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، ليستمر حتي 2026، بعد منافسة قوية مع يوفنتوس الإيطالي وقدرت تقارير صحفية قيمة صفقة سيرجي سافيتش بمبلغ 42 مليون يورو، على أن يحصل على راتب يقارب 25 مليون يورو.

واحتل فريق نادي الهلال السعودي المركز الرابع عالميًا من حيث أكثر الأندية حول العالم إنفاقًا على الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أتى نادي الهلال في المركز الرابع بعد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ثم الهلال وبعده نادي ليفربول الإنجليزي.

تعاقد الهلال مع روبن نيفيز في مركز وسط الملعب، وكاليدو كوليبالي في مركز الدفاع، وأخيرًا اللاعب سيرجي سافيتش نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي.

أحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في ترتيب الاكثر إنفاقًا على الصفقات بمبلغ 155.5 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي خلفه نادي توتنهام هوتسبير بمبلغ 136.3 مليون يورو.

ياتي نادي الهلال في المركز الثالث بمبلغ 128.5 مليون يورو، ثم نادي الهلال السعودي في المركز الرابع من الترتيب بمبلغ 118 مليون يورو، وفي المركز الخامس ليفربول بمبلغ 112 مليون يورو.